Cade albero all'Appio Tuscolano: squadre del centro emergenza verde al lavoro

È stato rimosso l'acero caduto a terra in via Gela, all'Appio-Tuscolano, per il temporale che si è abbattuto a Roma lunedì 26 agosto. Una pioggia forte accompagnata da raffiche di vento che in pochi minuti ha danneggiato alcuni alberi e creato disagio a pedoni e auto in sosta.



A darne notizia, con un post su Facebook, è la sindaca Virginia Raggi. Le squadre del Centro Emergenza Verde del Servizio Giardini di Roma Capitale sono intervenute per mettere in sicurezza e sezionare il tronco dell'albero e questa mattina alle 6 erano al lavoro con camion a pinza caricatrice per rimuovere il materiale a terra e ripristinare così la pulizia e la percorribilità dei marciapiedi.



"Gli operai hanno provveduto anche a potare i rami spezzati dal temporale e a rischio caduta lungo tutta la strada. Sono stati sfrondati anche i due aceri che occultavano la vista del semaforo all’angolo con la via Tuscolana. - scrive Raggi - Le operazioni di rimozione di rami pericolanti e materiale a terra sono state eseguite anche in via Etruria, via Assisi, circonvallazione Appia e via Enna. Continua l’impegno per la tutela del verde urbano, un grande patrimonio di oltre 300mila alberi".