Voragini Appio Latino, transenne in via Susa: è la seconda volta in cinque mesi

Transenne in via Suso. Si tratta di un dejà-vù per i residenti dell’Appio Latino. E non solo perché il quartiere, in fatto di voragini, vanta un triste primato cittadino. La chiusura di via Susa infatti, riporta alla memoria un evento recente. La scorsa primavera, la strada, ha subito infatti lo stesso procedimento.

Il primo intervento

“C’era un avvallamento sospetto che ha fatto scattare il protocollo voragini – ha spiegato l’assessore municipale Salvatore Vivace, per spiegare la presenza delle transenne e la buca nell’asfalto – la strada è stata subito messa in sicurezza ed è stata chiamata Acea per i primi accertamenti”. La buca, dichiarano i residenti, sta lì da quasi una settimana.

Due voragini consecutive

Anche nel maggio del 2019 via Susa era stata chiusa al transito per la presenza d’ un avvallamento sospetto. Incredibilmente, durante il sopralluogo dei tecnici, al Municipio arrivò un’altra segnalazione. Riguardava via Etruria, una strada attigua. In entrambe i casi Acea verificò la causa del fenomeno, originato da una perdita nella rete idrica.

Il dejà-vù

Il contemporaneo transennamento stradale, di cui si temeva il cedimento, dà la misura di quanto il fenomeno delle voragini sia avvertito all’Appio Latino. L’amministrazione cerca anche di prevenirne il verificarsi e qualche volta, come nel maggio scorso, vi riesce. A distanza di qualche mese però, il problema si è ripresentato, incredibilmente, nella stessa strada.

La ricerca delle cause

“Acea, con delle videoispezioni, sta cercando di individuare il guasto – ha precisato oggi l’assessore municipale Salvatore Vivace – appena sarà più chiaro il quadro, potremo fornire una tempistica sugli interventi”. Per ora resta una conferma: in tema di voragini, l’Appio Latino resta la maglia nera della Capitale.