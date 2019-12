Porta Metronia, riparte il progetto Re Trees: con i soldi dei residenti acquistati 229 alberi

Prima hanno mappato il territorio. Poi hanno stabilito il numero di alberi che andavano acquistati. Quindi hanno lanciato la raccolta fondi ed hanno cominciato a mettere a dimora le nuove piante. Adesso è arrivato il momento di procedere alla fase due del piano. Il progetto “Re Trees” è ripartito.

Il progetto Re Trees

A Porta Metronia il Servizio Giardini, sabato 7 dicembre, torna a piantare degli alberi. Sono 229 esemplari e sono stati acquistati grazie alle donazioni ottenute dai residenti del quadrante. "Su piattaforma Ulule sono stati raccolti oltre 6000 euro. Altri sono arrivati, tramite bonifico, sul conto che abbiamo aperto – ha spiegato Annabella D’Elia, presidente del Comitato di Quartiere – In tutto abbiamo raggiunto circa 17mila euro”. I fondi ottenuti sono serviti ad acquistare le piante. Andranno a sostituire quelle abbattute e mai ripristinate. E serviranno anche a rimuovere le inutili ceppaie che, all’Appio Latino come in tutto il resto della città, degradano i marciapiedi.

L'abbattimento di CO2

Il progetto, seguito per il Comitato Mura Latine da Maurizio Iorio, riparte. I residenti hanno calcolato che le nuove piantumazioni consentiranno di ridurre una media di 6700 kg di Co2 all’anno. E’ una cifra che equivale ad assorbire i gas di scarico di circa 55mila automobili. L’iniziativa, quindi, non nasce solo per ripristinare il decoro venuto meno negli anni anche a causa dell’abbattimento di centinaia di piante. La finalità del progetto Re Trees infatti è anche quella di offrire un contributo in termini di sostenibilità ambientale.

Gli alberi in arrivo

“Per la fine di gennaio contiamo di far piantare 200 alberi. Saranno sistemati lungo le nostre strade, da via Gallia a via Licia, da largo Pannonia a via Populonia ed in questa fase il Servizio Giardini metterà a dimora ligustrum e cercis”. Ligustri ed alberi di giuda, con i loro fiori rosa e lillà, contibuiranno a ricolorare i marciapiedi di Porta Metronia e dintorni. In tutto ne beneficerà un’area che si estende per 44 ettari. Gli alberi saranno anche “cartellinati” con il nome del donatore che ne ha permesso l’acquisto. E per i primi due anni di vita, saranno proprio i volontari del Comitato Mura Latine ad organizzarsi, su turni, per provvedere al loro innaffiamento.