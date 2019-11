Allarme bomba all'Appio Tuscolano: involucro sospetto nella grata di un negozio

Un involucro sospetto lasciato nella grata di un esercizio commerciale. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme bomba. Siamo all'Appio Tuscolano, precisamente in via Nocera Umbra. Da qui, poco dopo le 9:30 di martedì 5 novembre, è scattata l'allerta alle forze dell'ordine dopo il rinvenimento di un pacco sospetto lasciato presumibilmente nelle ore notturne, fra le grate della saracinesca di una sartoria.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, è scattata subito la procedura che si attua in caso di allarme bomba, con l'arrivo sul posto degli artificieri e l'interdizione della zona al transito pedonale, sino al termine delle operazioni di verifica dell'involucro sospetto, risultato poi essere una busta accartocciata vuota.

Chiuso l'intervento la situazione è tornata alla normalità.