Arco di Travertino: al "Parco delle Tombe Latine" il passato si salda col futuro

Dell’Antica via Latina non sono molti i tratti che sono ancora ben conservati. Uno si trova all’interno del Parco degli Acquedotti: si tratta di una sessantina di metri di basolato. Un tesoro sottratto al degrado di cui i volontari, d’accordo con la sovrintendenza, si prendono costantemente cura. Il secondo tracciato è situato invece a pochi passi della stazione Arco di Travertino. E’ nel sito noto come “il parco delle tombe latine”dove sono presenti importanti munumenti funerari realizzati lungo il percorso dell’antica arteria romana.

L'APPUNTAMENTO - “Entreremo all’interno del sepolcro dei Valeri e dei Pancrazi, dove ancora oggi sono conservati stucchi, affreschi, iscrizioni” fa sapere Francesco Laddaga, presidente dell’Archeomitato. “Proseguiamo nel nostro intento di promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico del VII Municipio, offrendo alla cittadinanza momenti culturali gratuiti e dunque accessibili a tutti che permettano di conoscere e apprezzare meglio il proprio territorio e la sua ricca storia”.

IL PASSATO ED IL FUTURO - Il prossimo appuntamento, è previsto per sabato 25 febbraio e si svolgerà all’interno del Parco delle Tombe Latine. “Per l’occasione, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cultura Epica, abbiamo anche avuto un occhio di riguardo per i bambini, prevedendo dei laboratori didattici di rievocazione storica, anch'essi gratuiti: perché siamo convinti che l'amore per il nostro patrimonio si coltivi a partire dai più piccoli. Ed è per questo – annuncia l’ex Presidente della Commissione cultura del Municipio VII - che presto inizieremo anche delle collaborazioni con le scuole del nostro territorio”. L’appuntamento per quanti fossero interessati ad aderire alla visita del 25 febbraio, è per le ore 10 in via dell’Arco di Travertino 151.