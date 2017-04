Mandrione: alle spalle dell'acquedotto c'è un fiume di birra

A ridosso dell’Acquedotto Felice un nuovo birrificio si affaccia sulla scena romana. Sabato 6 maggio apre infatti le porte alla città il civico 109 di via del Mandrione. E’ lì che Jungle Juice Brewing ha deciso di spostare la propria produzione. E nella stessa sede, troverà posto anche una sala degustazione con spazi interni ed esterni. Una "Tap Room" per lanciare la quale, è stata organizzata una festa d'inaugurazione.

L'INAUGURAZIONE - “Sarà una grande evento, con musica dal vivo durante tutta la giornata, visite guidate nel birrificio e street food – spiega a Romatoday Umberto Calabria, fondatore del Jungle Juice Brewing – ovviamente, ci sarà modo di assaporare tutte le birre che realizziamo con la nostra etichetta”. Un brand che il pubblico già conosce e che, soprattutto nella Capitale dove "si realizza il 90% della nostra distribuzione" ha già avuto modo di apprezzare.

BIRRIFICIO E TAP ROOM - La doppia novità, un birrificio indipendente ed una sala degustazione rappresentano due scommesse importanti. Consentono infatti all JJB di ancorarsi ad un territorio pregno di romanità: il mandrione. A due passi dal Pigneto e dall'Appio Latino. A tal riguardo, è bene sapere che "nella Tap Room si possono trovare sia le nostre bottiglie che i nostri gadget. Inoltre – ricorda Umberto JJ Calabria – lì sarà anche possibile acquistare la birra nelle classiche caraffe”. Problemi di parcheggio, nella zona, non dovrebbero essercene.

LA STORIA - L’avventura di questo brand giovane nel panorama brassicolo romano è recente. “La nostra vicenda comincia nel 2014 e per un paio d’anni ci siamo appoggiati in vari beer firm del centro Italia – spiega Umberto – Dal dicembre del 2016 abbiamo deciso d’investire su un birrificio nostro, e per questo abbiamo puntato sui magazzini di un ex pastificio in via del Mandrione, non lontano dalla Banca d’Italia. E'molto spazioso e quindi si prestava bene”. Provare per credere.