Black out all'Appio Latino: appartamenti senza luce e aria condizionata

Ore senza luce e energia elettrica per alimentare anche i condizionatori. Un black out nella giornata di ieri ha interessato gran parte dell'Appio Latino. Il quartiere è rimasto senza corrente elettrica dalle 13.30. Tante le segnalazionli fra via Gallia, via Appia Nuova, l'Appia Antica e la via Cilicia.

Intorno alle 18:30 sono arrivati nel quartiere due camion-generatori e nella giornata di oggi man mano la situazione è tornata alla normalità. In piazza Zama, via Cilicia, via Latina e la parte alta di via Appia nei pressi di piazza Re di Roma e via Cerveteri i semafori non funzionavano.

Due supermercati venerdì hanno dovuto chiudere prima. Una situazione che si era già presentata anche in un'altra zona di Roma, in via di Torpignattara e via Casilina.