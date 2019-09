Via Cilicia, demolito il ponte pedonale sulla Caffarella: in primavera il nuovo cavalcavia

Sono terminati i lavori che hanno permesso di demolire il cavalcavia pedonale situato nel parco della Caffarella, all'altezza di via Cilicia. Fine dunque dei disagi che hanno dovuto subire i passeggeri.

Ripreso regolarmente il servizio ferroviario

Il servizio, per consentire l'esecuzione dei cantieri nelle giornate di sabato 7 e domenica 8, ha comportato un'interruzione del trasporto ferroviario tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense con le relativi spostamenti dei capolinea nelle linee Fl1 (Orte-Fara Sabina-Aeroporto di Fiumicino) Fl3 (Viterbo Cesano Roma Tiburtina e Fl5 (Pisa- Grosseto- Civitavecchia-Roma Termini). Per le stesse esigenze, nel fine settimana, era stato interrotto anche il funzionamento del Leonardo Express, sostituito con un bus navetta. Il servizio ferroviario, da lunedì 9 settembre, è però ripreso regolarmente.

Un intervento necessario

La demolizione del cavalcavia pedonale, lungo circa 20 metri, ha impegnato 55 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. Si è trattato di un intervento necessario: per adeguare l'infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli standard della rete europea del trasporto merci, occorreva infatti lavarare sulla cosiddetta sagoma limite. Un intervento tutt'altro che semplice, dal momento che per portarlo a compimento è stato inevitabile ricorrere ad un'autogru da 650 tonnellate.

Il nuovo ponte

I lavori non sono conclusi. Ora si tratta di ricostruire un ponte pedonale, al posto di a due campate che è stato appena abbattuto. La nuova infrastruttura sarà realizzata in vetro e acciaio corten, un metallo a bassa lega che col tempo acquisisce una tonalità di colore simile alla"ruggine". Una scelta voluta dalle autorità che soprintendono il parco, perchè rispetto a quello in calcestruzzo avranno un minor impatto visivo. Il nuovo ponticello pedonale consentirà, in casi eccezionali, anche il passaggio di mezzi di emergenza e di servizio (forestale, ambulanza, vigili del fuoco) che potranno in tal modo accedere dal parco a via Cilicia e viceversa. Il futuro cavalcavia in vetro e acciaio, fa sapere RFI, sarà realizzato la prossima primavera.