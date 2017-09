Via dell'Almone, alla pulizia ci pensano gli angeli custodi della Caffarella

Rimossi trenta sacchi di rifiuti da uno degli ingressi della Caffarella. Si tratta di quello situato difronte all'entrata del parco Egeria. In via dell'Almone 105. Lì, un gruppo di cittadini, si è dato appuntamento domenica 24 settembre. Ed ha tirato a lucido una strada sulla quale si erano accumulati calcinacci, cartacce, infissi e materiale di risulta.

L'iniziativa dei volontari

"Una volta raccolti, i rifiuti sono stati diffenenziati a seconda della tipologia – spiega uno dei cittadini – dopodichè sono stati portati in discarica". La pulizia ha riguardato "sia l'esterno, ovvero la strada, che la parte interna della Caffarella". Quei materiali, trascinati dal vento, rischiavano di finire nell'alveo del fiume Almone. Una possibilità di cui si era dato conto nel mese di agosto. L'intervento di questi "angeli custodi", ha impedito il concretizzarsi di questi timori.

Pericolo scampato

L'operazione messa in campo domenica da questi volontari, s'inerisce nel solco tracciato dal Comitato per il Parco della Caffarella. L'obiettivo comune è quello di preservare il fiume sacro ai romani. In tal senso, l'avvio dell'attesissimo collettore fognario di Statuario e Quarto Miglio, segna un'importante inversione di tendenza. I liquami dei quartieri citati infatti, non verranno più smaltiti nel corso d'acqua che attraversa la Caffarella. Una buona notizia anche in considerazione delle esondazioni che, occasionalmente, si verificano nella preziosa area verde. L'altra buona notizia è che "la diga formatasi con le bottiglie di plastica non c'è più" spiega Roberto Federici, storico attivista del Comitato. "In questo caso però, non per l'azione di qualche cittadino - tiene a precisare - è stata semplicemente la forza sprigionata dalla corrente a rimuoverli". Un problema in meno per il parco e per l'Almone.