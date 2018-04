Appio Latino: per il cinema Maestoso si riaffaccia lo spettro della chiusura

Un pezzo di storia sta per congedarsi dall'Appio Latino. Le saracinesche del cinema Maestoso rischiano infatti di non riaprire più dopo la consueta pausa estiva. Nove lavoratori del Circuito Cinema, che ha in gestione lo stabile, sono stati informati dell'avvio delle procedure di licenziamento.

Fine della programmazione

La notizia è stata confermata da Slc CGIL Fistel CISL e Uilcom UIL. "IL 3 giugnio 2018 il cinema Maestoso cesserà l'attività e verranno riconsegnati i locali alla proprietà" si legge in una nota firmata dalle segreterie regionali delle tre sigle sindacali. Circuito Cinema "ha inoltre annunciato l'apertura della procedurae per licenziamenti collettivi riguardanti 9 lavoratori". Un fulmine a ciel sereno per gli impiegati e per quanti, nel territorio, hanno eletto il Maestoso come un punto di riferimento.

Il ricordo dei residenti

"E' davvero un peccato – commenta Laura Anastasi, presidente del Comitato Insieme per Villa Lazzaroni – noi che siamo cresciuti nel quartiere siamo molto affezionati a quella realtà, uno dei primissimi multisala. Ci andavo con i miei genitori, poi da adolescente ed ora con le mie figlie". Sono state almeno tre le generazioni che hanno beneficiato dello stabile. Un edificio che, strizzando l'occhio all'architettura razionalista di Le Corbusier, al suo interno ospita il cinema, un centro sportivo, una galleria commerciale e ben quattordici appartamenti. Questi ultimi non sono più abitati da anni. Chi li occupava è infatti stato sgomberato già nel 2012.

Ritorna l'incubo chiusura

"Tra il 2012 ed il 2013 abbiamo dovuto fronteggiare la prima ipotesi di vendita dell'intero immobile – racconta Francesco, da 15 anni impiegato nel multisala di via Appia Nuova – voleva essere acquisito da alcuni brand del settore abbigliamento ma grazie anche all'intervento delle istituzioni d'ogni ordine e grado, quell'ipotesi venne meno. Da allora si parlò di un progetto di riqualificazione che tuttavia non è mai partito". Il multisala necessita infatti di alcune migliorie che, con il passare degli anni, si sono rese sempre più necessarie. Serve ad esempio privo d'un impianto di condizionamento in assenza del quale, in estate, il cinema è costretto ad interrompere la programmazione.

Un fulmine a ciel sereno

"Noi siamo all'oscuro degli sviluppi che interessano questo cinema, non sappiamo perchè verrà chiuso. Lo abbiamo appreso soltanto giovedì mattina e, sinceramente, si è trattato di una brutta sorpresa" spiega il dipendente. "Con la chiusura del Maestoso, sala cinematografica unica dal punto di vista architettonico, con vincoli urbanistici – ricordano Slc CGIL Fistel CISL e Uilcom UIL –nell'intero quadrante sud est verrebbe a mancare un importante punto di aggregazione socio culturale per centinaia di migliaia di cittadini". L'ennesimo. Ma soprattutto significherebbe cancellare un pezzo di storia del quartiere.