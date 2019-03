Voragine Circonvallazione Appia, Lozzi: "Ritorno alla normalità entro fine marzo"

E' trascorso un mese dall'apertura della voragine a Circonvallazione Appia. E meno di un altro dovrà passarne prima che saranno ultimati i lavori per riportare, la strada, nelle sue condizioni originarie.

Il lavoro del Municipio VII

"Se non ci sono imprevisti, per la fine di marzo verrà ripristinata la strada e di conseguenza verranno meno anche i relativi disagi vissuti dai residenti" ha avvertito la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. L'intervento, come promesso dall'assessore ai lavori pubblici Salvatore Vivace, è stato preso in consegna direttamente dal Municipio.

L'intervento su Circonvallazione Appia

"Informati della voragine, abbiamo immediatamente fatto partire il relativo protocollo – ha spiegato Vivace – Acea quindi, intervenuta tempestivamente, ha condotto una prima valutazione visiva, cui ne sono seguite due più approfondite. Ma sin da subito è stata esclusa la rottura del collettore di acque nere". Il problema ha quindi riguardato il collettore secondario, quello in cui confluiscono le quattro caditoie situate sulla strada: "E' vetusto e si è rotto". Gli interventi per ripararlo sono stati avviati e "salvo imprevisti" si concluderanno entro la fine di marzo.

La voragine di via Ughelli

Non è la prima voragine che si apre a Circonvallazione Appia. E d'altra parte non è neppure la prima che si verifica all'Alberone. Nel corso delle ultime settimane, nel quartiere, se n'è infatti formata un'altra in via Ughelli. Anche su quella il municipio ha voluto fornire degli aggiornamenti. "In quel caso, a seguito dell'approvazione del protocollo, Acea ha verificato che una condotta di sua competenza si era rotta. Come Municipio – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo allora chiesto di verificare le condizioni di tutta la fognatura ed è stato un bene perchè si è scoperto un altro problema sempre su via Ughelli, verso via Latina. In tal modo cerchiamo di prevenire un problema con il quale siamo costretti a fare i conti". Non per niente si parla di un territorio che detiene un triste primato: il record di voragini nella Capitale.