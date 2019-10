Sale sul terrazzo al decimo piano e minaccia di gettarsi nel vuoto, salvata

L'allerta al 112 l'ha lanciata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con l'anziana madre. Poi l'arrivo sul posto dei soccorritori e la scoperta del mistero con la donna, una 80enne, che dal terrazzo del decimo piano di un palazzo a Furio Camillo minacciava di gettarsi nel vuoto. E' accaduto poco dopo le 14:00 di venerdì 18 ottobre.

Prontamente sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, con autoscala, carro teli e supporto del nucleo SAF, assieme ai poliziotti dei commissariti San Giovanni ed Appio.

I soccorritori sono quindi riusciti a mettere in sicurezza e salvare la signora prima che fosse troppo tardi. Scossa ma illesa, l'80enne è stata trasportata in ospedale per accertamenti.