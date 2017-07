Al mercato dell'alberone ormai l'immondizia regna sovrana. Le due foto sono state scattate una la mattina ed una nel tardo pomeriggio. l'Ama ha pulito nel primo pomeriggio..ma come? Non si respira per la puzza ed il marciapiede non viene mai pulito perché le macchine pulitrici non ci arrivano. Alla faccia della raccolta differenziata del mercato!