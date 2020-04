San Giovanni, incendio in via Latina: appartamento in fiamme, quattro persone in salvo

Paura poco dopo mezzogiorno in via Latina, nella zona dell'Appio Latino. Un incendio si è sviluppato in un appartamento situato al secondo piano del civico 94. All'interno tre persone, tra cui un bimbo di 6 anni, messi tutti in salvo dai vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fumo, propagatosi nell'appartamento adiacente, ha portato all'evacuazione dello stesso. All'interno una donna, messa anche lei al sicuro dai vigili del fuoco. Sul posto le volanti dei commissariati San Giovanni, Celio e Viminale. Da accertare le cause del rogo.