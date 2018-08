Restyling a piazza Epiro, Lozzi: “Non è il nostro unico intervento a favore dei mercati rionali”

Messa in sicurezza e riqualificazione della copertura: sono questi gli interventi di restyling in corso al mercato di piazza Epiro nel VII Municipio. A partire dal prossimo mese di settembre, nuovi interventi di manutenzione riguarderanno anche un altro mercato del territorio: Metronio.

Alla riqualificazione del mercato ci pensavano i cittadini

Per la manutenzione e la messa in sicurezza del mercato di piazza Epiro negli anni si sono mobilitati soprattutto i cittadini e i comitati. Nel 2015 Mura Latine, comitato cittadino, aveva avviato una raccolta fondi per raggiungere una cifra di circa 1500 euro così da poter intervenire sui pannelli decorativi e le fioriere. Superata la fase del “fai da te” ad intervenire sulla manutenzione straordinaria questa volta è l’amministrazione a cinque stelle.

Dopo piazza Epiro è la volta del mercato Quarto Miglio

“In questi giorni stiamo infatti ultimando gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del mercato di Piazza Epiro, agevolando così la realizzazione del primo progetto sulle reti di impresa vinto nel Municipio VII – ha annunciato Monica Lozzi, presidente del Municipio attraverso la pagina Facebook - E non sarà questo il nostro unico intervento a favore dei mercati rionali: sono già iniziati i lavori di ristrutturazione del mercato Quarto Miglio che, da semplice punto di vendita, diventerà un centro di aggregazione sociale e collettore per tutte le generazioni”.

Quattro milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei mercati

Postata la notizia dalla minisindaca del VII Municipio Tuscolano lo scorso 21 agosto, la stessa è stata poi rilanciata sulla pagina Facebook della Sindaca Virginia Raggi, che ha assicurato: “Ricordo che quest’anno con il piano di rilancio dei mercati cittadini abbiamo stanziato a bilancio fondi per 4 milioni di euro per i Municipi che ospitano i mercati rionali per la manutenzione straordinaria, riqualificazione e valorizzazione di strutture e attività. Fondi destinati agli interventi segnalati dai Municipi e dagli operatori: manutenzioni straordinarie, adeguamenti impiantistici e riqualificazioni”.