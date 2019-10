Mercati rionali, vuoti a rendere e prezzi scontati: ecco la ricetta anticrisi del Municipio VII

Rilanciare la piccola distribuizione e contrastare lo spreco alimentare. Dal Consiglio del Municipio VII è stata votata una proposta che, potenzialmente, è in grado di favorire il raggiungimento di entrambe gli obiettivi.

I prodotti sottocosto

Il Parlamentino di Cinecittà, sulla scia di una legge regionale varata nel 1999, ha deciso di promuovere la diffusione di prodotti sottocosto. I generi che sono disciplinati dalla normativa regionale, riguardano anche beni alimentari deperibili. E' pertanto possibile ricorrere alla vendita af un prezzo inferiore a quello delle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, anche per prodotti a 3 giorni dalla data di scadenza. Lo stesso tipo di iniziativa può essere applicata ai generi alimentari tipici delle festività tradizionali, venduti fuori stagione. Ispirandosi a questa legge (L.R.33/99), i consiglieri del municipio più popoloso di Roma hanno deciso di elaborare una propria proposta.

I Punti risparmio

“Puntiamo ad aiutare i piccoli commercianti. Ed un modo per riuscirvi – ha spiegato la consigliera grillina Maura Alabiso – è quello di suggerire il ricorso di prezzi scontati nell'ultima ora di apertura”. Il fine, citato nel documento che il Municipio ha votato, è quello di favorire la creazione dei cosiddetti “Punti risparmio” possibile costituendo “una rete di piccole attività che si aiutino tra loro, tramite la vendita a prezzi fortemente scontati”. Un'iniziativa del genere consentirebbe anche di ridurre gli sprechi dei generi alimentari deperibili che risultano invenduti. Un fine, quest'ultimo, che nel mercato dell'Alberone in passato è già stato sperimentato.

I vuoti a rendere

A margine della proposta, che impegna la Giunta Lozzi a far redigere una “manifestazione d'interesse” per i commercianti di zona, si affianca anche un'altra proposta. “Per favorire la fidelizzazione dei clienti, suggerirei ai commercianti anche di recuperare i vuoti a rendere. Plastica, vetro e lattine che verrebbero smaltite dal subappalto di Ama che opera nei mercati e che eviterebbe anche il loro abbandono in strada” ha dichiarato la consigliera grillina.

La promozione dei Punti risparmio

Perchè l'intento del Municipio abbia successo, è necessario comunicarlo adeguatamente a commercianti e clienti. Per questo è stato previsto sia il coinvolgimento dei comitati di quartiere che la stampa di adesivi per pubblicitare l'iniziativa in corso. Condizione essenziale è però che i commercianti dichiarino il proprio interesse verso questo progetto. Senza la collaborazione degli esercenti infatti, niente "Punti risparmio".