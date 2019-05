Appio Latino: molesta i clienti del bar, poi aggredisce agenti con una bottiglia

È stato arrestato con le acccuse di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è un 40enne nordafricano. I fatti poco dopo la mezzanotte fra martedì e mercoledì quando l'uomo, con precedenti di Polizia, è stato bloccato dagli agenti Commissariato San Giovanni dopo che lo stesso, nei pressi di un bar di piazza Ragusa, all'Appio Latino. aveva molestato alcuni avventori. Poi, all’arrivo dei poliziotti, ha minacciato e aggredito pure loro con una bottiglia di vetro tra le mani.

Sempre la polizia, in via del Foro Italico presso il distributore, ha poi arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale un cittadino nigeriano di 27 anni. Lo straniero, che durante un controllo è risultato avere a carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo gli operatori di Polizia del Reparto Volanti e del Commissariato Villa Glori, rimasti lievemente contusi.