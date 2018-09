Pam Local apre in via Furio Camillo. A Roma è il 27esimo punto vendita

Giovedì 27 settembre è stato inaugurato in via Furio Camillo 57 il 27° Pam local di Roma. Il punto vendita, gestito in franchising, è situato in prossimità di Via Appia Nuova, una delle arterie principali della città, e grazie all’alta concentrazione di attività commerciali, l’area è una tra le più frequentate della città.

Il punto vendita è strutturato per offrire ai clienti un’esperienza di spesa facile, veloce e conveniente. Grazie al ricco assortimento, creato in linea con le ultime tendenze di mercato, i clienti potranno trovare risposta ad ogni loro esigenza. Chi è sempre di fretta ma non vuole rinunciare alla qualità, troverà a scaffale una vasta offerta di piatti pronti, mentre coloro che vogliono risparmiare e ridurre gli sprechi alimentari potranno scegliere di acquistare le tante confezioni monoporzione. A completare l’offerta anche numerose referenze bio, veg&veg, prodotti free from, etnici, integrali, con pochi grassi ed una selezione di prodotti italiani DOP e IGP.

Al fine di garantire un risparmio quotidiano, all’interno del punto vendita sarà attiva la promozione “Prezzo Promessa” che garantisce prezzi bassi tutto l’anno su una selezione di prodotti di uso corrente. Con i “Menu facili e veloci” invece, i clienti potranno acquistare tutto il necessario per preparare ricette facili e gustose a prezzi sempre convenienti. Lo store osserverà l’orario prolungato, 7/7, fino alle 22 così da permettere ai Clienti di fare la spesa quando più desiderano e, grazie al servizio di spesa a domicilio, potranno scegliere di farsela recapitare a casa. Inoltre, per ridurre il tempo in cassa, i clienti potranno usare i buoni pasto o usufruire dei nuovi e moderni metodi di pagamento elettronici, come Satispay e Apple Pay.

“Con questa nuova apertura, la terza a Roma durante il mese di settembre, i punti vendita della città ad insegna local arrivano a quota 27 di cui 5 gestiti in franchising” Commenta Lorenzo Seccafien, Direttore Vendite Pam Franchising “Sempre più imprenditori stanno scegliendo di investire sul format local proprio nella capitale, che si sta rivelando una delle città più reattive alla nostra filosofia di spesa innovativa.”