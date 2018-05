Mura latine, sradicate le panchine appena acquistate: "Temiamo possano rubarle nella notte"

Rischiano di durare appena tre mesi gli arredi installati nel Parco della Mura Latine. Nella mattinata di lunedì 7 maggio alcuni residenti hanno infatti notato l'anomalo posizionamento di alcune panchine.

Rimosse nonostante il cemento

"Sono state sradicate, nonostante la base fosse stata fissata col cemento – avverte Annabella D'Elia, presidente del Comitato Mura Latine – non pensiamo ad un gesto vandalico ma al lavoro di preparazione ad un successivo furto. Per noi sarebbe una beffa, dopo la fatica fatta per ottenere la autorizzazioni necessarie". Sostuirle poi, sarebbe davvero proibitivo: il costo di ciasuna panchina supera i 400 euro ed a questa somma - spiega la cittadina - andrebbero aggiunti anche i costi per il montaggio".

Il crowfunding di Enel

Le panchine sono state installate a seguito di una raccolta fondi attivata da Enel. Fanno parte di un pacchetto che include anche pannelli espositivi e gli arredo di un percorso fitness. "Con l'arrivo della buona stagione – osserva D'Elia – l'area verde viene frequentata da un numero sempre più consistente di cittadini, anche per questo parlo di una beffa". Per scongiurare l'eventuale furto, il Comitato di Quartiere ha scritto alle istituzioni locali ed alle forze dell'ordine.

Le panchine: il primo passo verso il sogno

"Domani speriamo di non svegliarci con una brutta notizia". Sarebbe il colmo per dei cittadini che da alcuni anni si prendono cura dell'area verde compresa tra porta San Sebastiano e piazzale Metronio. Ma soprattutto sarebbe un duro colpo per quanti anelano alla realizzazione del "parco lineare integrato": dodici chilometri di verde attrezzato lungo le mura Aureliane