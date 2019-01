ReTree, addio vecchie ceppaie: a Porta Metronia si raccolgono fondi per piantare 229 alberi

La riforestazione urbana passa per l'iniziativa dei residenti. Il Comitato Mura Latine ha infatti deciso di chiedere ai cittadini i soldi per sostituire gli alberi tagliati o quelli che, invece, non sono mai stati piantati nel quartiere. Un'operazione da rendere possibile grazie ad una specifica raccolta fondi.

"Ripianta alberi dove non ci sono più"

Su piattaforma ULELE è stata lanciata la campagna di crowdfunding "ReTree Porta Metronia - Ripianta gli alberi dove non ci sono più". Si parte da una mappatura dell'esistente. Strada per strada il Comitato ha censito le ceppaie presenti sui marciapiedi, distinte in funzione della relativa dimensione. E nella stessa mappa virtuale sono indicate le aree dove, il Comune, ha già autorizzato una piantumazione.

La collaborazione con il Comune

"Il progetto, che nel nostro comitato è seguito da Tommaso Iorio, è condiviso anche dall'amministrazione cittadina che dovrà procedere alla rimozione dei tronchi abbandonati e mettere a dimora i nuovi alberi, il cui acquisto sarà finanziato da noi cittadini – spiega Annabella D'Elia, presidente del Comitato Mura Latine – abbiamo pensato anche di personalizzarli, mettendo una targa".

L'obiettivo: piantare 229 alberi

L'idea da cui i cittadini partono è ambiziosa. "Ci siamo concentrati su un'area di 44,2 ettari ed il nostro obiettivo, in questa fase, è di mettere a dimora 229 alberi – racconta Annabella D'Elia, presidente del Comitato Mura Latine – con la raccolta fondi però siamo partiti da una sola via, perchè non sapevamo come avrebbero reagito i cittadini. Ma in poche ore abbiamo già ottenuto donazioni per oltre 1300 euro". E' la dimostrazione di una sensibiltà diffusa in quel territorio, in prima linea per iniziative green. Contestualmente è anche un buon indicatore del bisogno di sostituire ceppaie che, da troppi anni, continuano ad ingombrare i marciapiedi.

Le piantumazioni previste nella fase 2.0

L'idea di riforestazione urbana, non si limita però al solo quadrante di Porta Metronia. "Il progetto, che è supportato anche da Grab Trees di Legambiente, prevede in una seconda fase di estendersi anche nelle zone di piazza Zama e piazza Tuscolo" spefica la presidente del comitato Mura Latine. Perchè la riuscita di quest'iniziativa abbia un seguito, è però necessario aderire alla sua campagna fondi. Il primo obiettivo, che prevede la riforestazione di una strada, è quasi raggiunto. Ma per arrivare a piantumare i 229 alberi occorre ottenere circa 40mila euro. Una cifra importante che però consentirà ad un intero quadrante, sempre molto trafficato, di abbattere le emissioni inquinanti e di avere marciapiedi finalmente decorosi.