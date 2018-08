Roma sprofonda, transenne a Piazza Lodi: si teme l'ennesima voragine

Piazza Lodi a rischio voragine. La rotatoria è stata parzialmente chiusa per garantire le indagini preliminari su un grosso avvallamento che si è formato nel manto stradale. Interdetto al transito veicolare l'arco di sinistra dell'Acquedotto, sia per i veicoli provenienti da via Gallarate che per quelli in arrivo da via Alghero.

I possibili disagi

La parziale chiusura della rotonda comporta il fatto che chi proviene da via Alghero, non potrà proseguire per via La Spezia. Se i disagi risultano contenuti in questo periodo dell'anno, inevitabilmente aumenteranno a settembre, soprattutto con la ripresa delle scuole. Anche perchè il percorso ora interdetto è utilizzato da quanti, arrivando da Villa Fiorelli e dall'Appio Latino, intendono raggiungere la Tangenziale Est. Per farlo adesso, bisognerà evitare di passere per Piazza Lodi.

Il programma degli interventi

"Quando si forma un avvallamento è perchè, sotto la strada, si è creata una cavità – spiega l'assessore municipale ai Lavori Pubblici – per questo, come prevede il nostro protocollo voragini, abbiamo allertato Polizia Locale e Vigili del Fuoco ed è stata disposta la chiusura d'una parte della rotonda. Ora aspettiamo che Acea finisca di fare le proprie indagini prelminari. Se l'avvallamento è causato da un danno idrico o fognario, si procede predisponendo un progetto di ripristino. Viceversa se le indagini di Acea non mostreranno la presenza di questi problemi, saremo noi ad interevenire scavando – precisa l'assessore che ammette – temiamo si possa creare una voragine". Sarebbe l'ennesima, in un municipio particolarmente bersagliato dalla loro presenza.

Un territorio particolarmente esposto

Il numero di voragini che nel Municipio VII si sono aperte negli ultimi due anni è impressionante. Il territorio, compreso tra via Appia Nuova e via Tuscolana, sembra essere particolarmente esposto a questo fenomeno. Già all'inizio dell'estate le voragini superavano abbondantemente la dozzina. Il record si è verificato tra il 5 ed il 6 luglio: nel giro di 24 ore si sono aperte due voragini, una in via Lanuvio l'altra in zona Colli Albani.

Il protocollo voragini

Per fronteggiare il fenomeno, così diffuso nel Municipio VII, l'ente di prossimità ha stilato un vero e proprio protocollo. Serve per garantire una maggiore tempestività nelle operazioni e per coordinare gli interventi di uffici tecnici, Acea e forze dell'ordine. Com'è stato nel recente caso di piazza Lodi, si parte dalle segnalazioni che spesso arrivano proprio dai cittaidini. E sarà grazie a questo protocllo se, in una zona particolarmente colpita com'è quella compresa tra piazza Lodi e Villa Fiorelli, si riuscirà ad evitare il formarsi d'ennesima voragine.