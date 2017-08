Appio Tuscolano, i lavori al ponte ferroviario stravolgono la viabilità: automobilisti nel pallone

I disagi sulla via Tuscolana erano stati annunciati. Per il “varo di due impalcati del ponte ferroviario” aveva fatto sapere con una nota RFI “dalle ore 22 di giovedì 3 agosto fino alle ore 6 di lunedì 7, via Tuscolana viene chiusa al traffico tra via Adria e via Assisi”. Per molti automobilisti tuttavia, la notizia è stata appresa solo alla guida.

Il traffico all'altezza dell'Alberone

Non sono stati pochi i cittadini che, arrivando da piazza dell’Alberone, sono rimasti imbottigliati. L’impossibilità di svoltare su via Veturia, strada che per l’occasione è diventata senso unico da via Tuscolana a via Appia Nuova, li ha erroneamente portati ad imboccare viale Furio Camillo. Un errore se si vuole raggiungere piazza Ragusa che, trovandosi dopo il ponte ferroviario, resta in tal modo off limits.

I cambiamenti nella viabilità

Da luceverde si fa apprende che “per esigenze di viabilità, in data 4 agosto, alle ore 8.35 è stato invertito il senso di marcia in via Veturia che diventa percorribile – viene confermato nella nota – nel tratto che va da via Tuscolana a via Appia Nuova”. Per aggirare la difficoltà, quanti devono proseguire in direzione Pigneto, possono imboccare via Gela, la strada cioè che fiancheggia il Liceo Classico Augusto. I disagi causati dal completamento dei lavori per il ponte ferroviario, dureranno fino alle ore 6 di lunedì 7 agosto. Deviate anche le corse delle linee 16 e 85.