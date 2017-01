Appio Latino, il vento abbatte un albero davanti la chiesa: rimosso prima della funzione

La tramontana che da un paio di giorni sta imperversando sulla Capitale ha abbattuto un altro albero. Il quartiere che questa volta ne è stato interessato, ironia della sorte, è quello dell’Alberone. L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì 5 gennaio e la parziale rimozione dei rami è già avvenuta. L’albero invece, che si era spezzato, è stato tagliato.

L'ALBERO CADUTO - La notizia sui social network viene commentata mescolando mestizia ed ironia. “ La Befana aiutata dal vento ha abbattuto un albero – scrive una residente sul gruppo facebook Sei dell’Appio Latino se – evidentemente le serviva il manico della scopa”. Sulla vicenda si trova traccia anche di un post della Presidente del Municipio VII. “Il forte vento di ieri ha causato la caduta di un albero di fronte alla chiesa San Giovanni Battista De Rossi a viale Cesare Baronio, bloccandone uno degli accessi – ha spiegato la Presidente Lozzi – Noi ne siamo venuti a conoscenza in serata ed immediatamente attivati per verificare il pronto avvio dell'iter di rimozione”.

L'INTERVENTO DI RIMOZIONE - Dal punto di vista procedurale “In questi casi l'area viene messa in sicurezza dalla Polizia Locale che contestualmente contatta la Protezione Civile, la quale gira la segnalazione alla squadra di pronto intervento del Servizio Giardini che, in casi di forte vento, viene automaticamente attivato. Pur confidando nell'efficacia del procedimento, ho personalmente provveduto a contattare la Protezione Civile per sollecitarne la rimozione in tempo per la funzione mattutina - ha sottolineato la Presidente del Municipio VII - Stamattina ho voluto personalmente verificare lo stato dei lavori. L'albero caduto è stato sfrondato e parzialmente rimosso, e l'accesso alla chiesa completamente liberato".