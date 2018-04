Appio Latino, il rifacimento di via Foligno provoca l'allagamento della strada

Il rifacimento di via Foligno continua a riservare sorprese. I lavori hanno dapprima mostrato che il tappetino di asfalto era posato direttamente sul terreno. Mancava cioè il classico strato intermedio, il cosiddetto binder. Nella mattinata di venerdì 20 però il cantiere ha presentato un'altra anomalia. Nello scavo ha fatto la sua comparsa un rigagnolo d'acqua.

I tubi posati sotto l'asfalto

"Siamo andati a 40 centrimentri di profondità ed abbiamo intercettato un tubo dell'acqua. Purtroppo sono cose che succedono quando questi sottoservizi non vengono posati alla giusta profondità – spiega Salvatore Vicace l'assessore ai lavori pubblici del Municipio VII – allertata Acea i tecnici sono prontamente intervenuti ed in questo memomento il guasto è in corso di riparazione".

Un intervento in profondità

Via Foligno è una delle strade dell'Appio Latino che sono interessate dai lavori di rifacimenti promossi con il cosiddetto "piano Marshall" del Municipio VII. "Stiamo intervenendo con dei lavori straordinari di rifacimento dell'intera infrastruttura stradale" ha chiarato l'assessore. Le condizioni del manto stradale non consentivano infatti il mero ricorso alla macchina tappabuche che, l'Ente di prossimità, sta utilizzando per interventi di minore entità.