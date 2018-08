Piazza Ragusa: completato il sistema fognario, addio ristagni d'acqua

Piazza Ragusa è uno snodo importante nella viabilità romana. Vi confluiscono automobilisti diretti verso strade consolari come la Prenestina e la Casilina. Ma è anche attraversata dai flussi di traffico diretti verso la tangenziale o, in senso contrario, verso la via Tuscolana. E' inoltre anche l'epicentro del popoloso Appio Claudio. Nella zona piazza Ragusa appresenta una delle rare aree dove, i residenti, possono trovare giochi per i bambini ed uno spazio dedicato agli amici quadrupedi.

Gli allagamenti ed il sistema fognario

La piazza è vittima anche di un altro problema. Con le piogge una parte di essa tende ad allagarsi. Il problema è però stato risolto grazie ad un recente intervento messo in campo dal municipio VII. "Pensavamo fosse necessario sistemare l'impianto fognario invece con nostra sorpresa – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Vivace – abbiamo scoperto che sul lato della strada che porta verso via della stazione Tuscolana, non c'erano i tombini nè le fogne stesse". Per questo l'acqua tendeva a ristagnare. "La pioggia poi, trasformandosi in fango, andava spesso a coprire il marciapiede, rendendolo inutilizzabile. Uno scenario che, d'ora in avanti, dovrebbe essere scongiurato.

L'area giochi

I lavori sulla piazza non si sono limitati al sistema fognario. "Abbiamo rifatto il marciapiede e tutta la recinzione che era stata divelta" elenca Vivace. Per questo, in assenza di un parapetto, la preziosa area giochi era rimasta chiusa per alcuni mesi. Ora è tornata fruibile e l'amministrazione si è impegnata, dopo le vacanze estive, di dedicarsi anche alla riqualificazione degli arredi lì presenti.

La recinzione dell'ex deposito Atac

"Siamo intervenuti anche sulla recinzione dell'ex deposito Atac. Era sistemata sotto l'edificio perchè, in assenza di manutenzione - ha sottolineato Vivace - si sono staccati dei frontalini dalla facciata". Rimosso il reticolato plastico che creava intralcio e degrado è stato posizionata una griglia metallica. In tal modo è stato ripristinato il passaggio pedonale.

Il futuro della piazza

"A piazza Ragusa abbiamo eseguito tanti singoli inteventi che sono stati richiesti dai cittadini e che abbiamo voluto fare subito. A settembre però – ha promesso la presidente Monica Lozzi – organizzeremo un tavolo di confronto con i residenti, per strutturare ancora meglio gli interventi da mettere in campo per valorizzare la piazza, anche provando a vedere cos'è possibile fare per ridurne il traffico".