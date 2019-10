Rubano merce nel negozio, poi spruzzano spray al peperoncino contro vigilante

Prima il furto poi lo spray urticante contro la vigilanza per guadagnarsi la fuga. E' accaduto intorno alle 19:00 dello scorso 6 ottobre con i poliziotti del commissariato Appio che hanno poi arrestato per rapina impropria in concorso una cittadina moldava di 25 anni.

Gli agenti hanno accertato che la stessa, con l’aiuto di un complice fuggito via a piedi, ha sottratto della merce da un negozio in via Appia Nuova per un valore di 175 euro e poi, per guadagnarsi la fuga, ha spruzzato dello spray al peperoncino al vigilantes che l’aveva fermata.