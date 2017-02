Appio Tuscolano: in via Castel Colonna arrivano le strisce "fai da te"

Strisce pedonali che diventano sottilissime fino quasi a sparire. Non è l’ultima trovata di qualche stravagante ditta incaricata di rifare la segnaletica orizzontale. E’ piuttosto frutto dell’iniziativa di un residente che ha cercato così di mettere in sicurezza un attraversamento stradale.

L'INIZIATIVA PRIVATA - Succede in via Castel Colonna, piccola traversa compresa tra le più note via Genzano e via Rocca Priora, zona Appio Tuscolano. Un lettore aveva scritto alla redazione per indicare la presenza di anomale strisce pedonali, "fatte a mano". Effettuato un sopralluogo si è appreso da un residente che "sono state fatte una decina di giorni fa da una persona del posto, così adesso si può attraversare con più sicurezza – sostiene il cittadino – Questa strada – precisa poi – è in parte in carico al comune ed in parte, dal garage in poi, risulta essere privata”. Da qui l’iniziativa assunta dal residente, che ha provveduto a realizzare delle curiose strisce fai da te.

LE STRISCE A META' - Non si tratta delle uniche strisce pedonali che non sono state eseguite a regola d'arte. Ad inizio della strada infatti, nel tratto di competenza comunale, si nota la presenza di strisce realizzate a metà. Un fenomeno che nel quadrante è stato osservato più volte e che è causato dalla presenza di auto che restano parcheggiate nella sede deputata ai lavori stradali.

SICUREZZA STRADALE - A proposito di auto, più residenti hanno dichiarato la propria perplessità per la presenza di una vettura d'epoca in via Castel Colonna. “E’ parcheggiata lì da anni – spiega un abitante – ed a prescindere dal fatto che l’assicurazione sia scaduta solo da poco mesi, è fonte di degrado e pericolosità”. Intorno all’auto è infatti presente un telo di plastica che probabilmente era utilizzato per ripararla dagli agenti atmosferici. Ora è lacero e si trova a terra. “Qualche settimana fa una signora ci è caduta sopra. Si era accostata per lasciar passare un’auto ed è inciampata sul telo che era anche bagnato perché aveva appena piovuto”. In definitiva non bastano delle strisce fai da te ed i pedoni che passano in via Castel Colonna, sembrano preoccupati per la pericolosità di una strada apparentemente poco transitata.