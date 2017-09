Ex Cartiera Latina: torna a Roma il Think Green Ecofestival

Nei suggestivi spazi dell'ex Cartiera Latina, oggi sede del parco regionale dell'Appia antica, torna il festival che promuove la cultura ambientale. Per la sua sesta edizione, il Think Green Ecofestival, si svolgerà nei giorni di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

A ridosso della Catacombe di San Callisto e di Porta Sebastiano, al civico 42 della Regina Viarum, saranno organizzate tante attività. Seminari, mercati d'arte, laboratori per bambini, musica. E tantissimo spazio per la promozione della lettura, anche verso i più piccoli. L’edizione 2017 inaugurerà anche la sezione cinema con la proiezione di alcuni documentari del circuito Green Movie film festival a cura dell’associazione Pentapolis. Ovviamente non poteva mancare un punto di bioristoro, in questo caso gestito dalla cooperativa Agricoltura Capodarco ed uno stand di libri della casa editrice, partner dell'evento, “Terra Nuova edizioni”.

Tra i seminari rivolti ad un pubblico adulto, si segnalano quelli dedicati alla nutrizione consapevole, all’autoproduzione e le attività promosse in collaborazione con il circolo romano del Movimento per la descrescita felice. Il Think Green Ecofestival è rigorosamente ad ingresso gratuito. Un motivo in più per non perdere l'occasione, questo fine settimana, di visitare gli spazi dell'ex Cartiera Latina.