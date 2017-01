Appio Tuscolano: in via Assisi un albero è stato spezzato in due dal vento

Il vento ha piegato un altro albero. Questa volta a farne le spese è una giovane pianta, spezzata alla base del tronco dalle raffiche di tramontana. La rottura è avvenuta causando il piegamento dell’albero lungo il marciapiede di via Assisi.

LA TESTIMONIANZA - “Sono uscito di casa verso le 12.30 e l’albero era ancora al suo posto – spiega un residente di via Assisi – sono rientrato alle 14 ed era nelle condizioni in cui tutt’ora si trova. Sdraiato sul marciapiede. Ci sono anche dei rametti che ostruiscono l’ingresso di un palazzo” fa notare il cittadino. La chioma è inoltre precipitata sopra un’utilitaria, anche se è difficile quantificare il tipo di danno subito.

IL VENTO E GLI ALBERI - La rottura dell’albero di via Assisi è una delle tante che, le forti raffiche di vento, stanno causando in giro per la città. La più traumatica è stata quella verificatasi a ridosso del Luneur e che ha causato il ricovero di una donna al Pronto Soccorso. Per restare nel Municipio, si segnala infine la rottura di un albero in viale Cesare Baronio, davanti la parrocchia locale. La chioma, che ostruiva l’ingresso alla chiesa, è stata però frazionata a tempo di record. La rimozione dei tronchi tagliati avverrà, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Municipio "con successivi trasporti".