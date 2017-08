Via Tuscolana off limits: oltre alla Metro A disagi anche alla stazione ferroviaria

Sembra le tempesta perfetta. Probabilmente si è atteso agosto perchè è il mese in cui i romani predilogono lasciare la Capitale. I cittadini che però sono rimasti a Roma, oltre al caldo, dovranno scontare inattesi disagi sulla via Tuscolana.

Metropolitana chiusa e navette fino al 3 settembre

Non c'è soltanto la chiusura delle sei fermate metropolitane lungo la linea A, dall'Arco di Travertino fino a Termini. Le navette sostitutive, come annunciato in questi giorni, consentiranno di sopperire all'interruzione del servizio metropolitano sino al 3 settembre. E' il prezzo da pagare per trasformare la stazione San Giovanni, nel nodo di scambio con la linea C. I disagi per quanti sono abituati a percorrere la Tuscolana però, non si esauriscono qui.

I lavori per il cavalcavia e le conseguenze alla stazione Tuscolana

Dalle 22 di giovedì 3 agosto alle 5 di lunedì 7, "per il varo di due impalcati del ponte ferroviario su via Tuscolana" il traffico ferroviario sarà sospeso o limitato tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense. "Gli interventi si svolgeranno a ciclo continuo giorno e notte – fa sapere con una nota RFI – saranno rimosse le vecchie parti strutturali dei ponti esistenti, varate le nuove travate metalliche e svolte attività sui binari e sulla linea di alimentazione elettrica – si legge nella nota – Le travate, dalle caratteristiche antisismiche, sono state realizzate secondo i nuovi standard qualitativi previsti dalla normativa tecniche ferroviarie. Con questo intervento si completerà il rinnovo complessivo del ponte ferroviario su Via Tuscolana". Valore complessivo dell'investimento 1,3 milioni di euro. "Per consentire l'operatività del cantiere, sarà modificato il programma di circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense".

Chiusure stradali tra via Assisi e via Adria

I disagi non sono soltanto per i pendolari e per quanti, abitualmente, fanno ricorso al treno o alla linea metropolitana. A restare coinvolti saranno infatti anche gli automobilisti. Dalle 22 di giovedì 3 agosto fino alle 6 di lunedì 7 agosto, per fare posto al cantiere del cavalcavia ferroviaro, via Tuscolana sarà chiusa al traffico tra via Adria e via Assisi. Pertanto, anche i percorsi delle linee bus 16 e 85 saranno modificati. E' la ciliegina sulla torta. Nella prima settimana di agosto, la Tuscolana diventa off limits.