Appio Latino: via Vescia chiusa per lavori Italgas

Via Vescia è chiusa al traffico veicolare. Un divieto del quale gli scooteristi sembrano non curarsi affatto. Lo spazio garantito ai pedoni, compreso tra le transenne ed il marciapiede, viene così impropriamente usato dai motorini per raggiungere via Vetulonia da piazza Zama. Ovviamente per riuscirvi, visto che la sede stradale è occupata dal cantiere, devono transitare sull'unico marciapiede presente.

Una stradina trafficata

La presenza delle transenne, rende impossibile raggiungere via Latina agli automobilisti che provengono da piazza Zama. La strada, nonostante sia di modeste dimensioni, rappresenta comunque una valvola di sfogo per quanti, nelle ore di punta, devono raggiungere piazza Galeria per dirigersi verso Roma Sud.

Il ritorno alla normalità

Il disagio, stando alle informazioni reperite sulla cartellonistica di cantiere, dovrebbe concludersi nell'arco di un paio di giorni lavorativi. Per il fine settimana quindi, la viabilità tornerà nelle condizioni normali. Per il manto stradale, in cui sono state scavate due ampie buche, il ritorno alla normalità sarà verosimilmente più laborioso.