Villa Lazzaroni, vandalizzata l'area giochi. Residenti infuriati: "Da mesi segnaliamo il cancello rotto"

Brusco risveglio per le giovani famiglie dell'Appio Latino. L'area giochi di Villa Lazzaroni è stata presa di mira dai vandali. Gli arredi ludici sono stati danneggiati ed a pagarne le conseguenze sono i bambini più piccoli.

Gli atti vandalici

"Hanno rotto le maglie della catena che sostiene un'altalena. La seduta, adatta ai bambini sotto i tre anni, è stata arrotolata sulla trave che sostiene il gioco – racconta Laura Anastasi, dell'associazione Insieme per Villa Lazzaroni – hanno rovinato anche un gioco a molla. Era di legno e gli hanno asportato la parte superiore, quella dove i bambini si siedono. Così è inutilizzabile".

Il depauperamenteo della villa

L'area giochi aveva già subito un ridimensionamento. Nonostante sia molto frequentata dalle famiglie, l'amministrazione non ha mai provveduto a sostituire il principale arredo lì presente. Si trattava di un classico castello di legno, dotato di scivolo. Per anni non è stato manutenuto e col tempo si è deteriorato. A lungo transennato, è stato rimosso e mai rimpiazzato. Ai bambini resta pur sempre la possibilità di divertirsi sfruttando i prati della villa. Anche se ormai sono diventati secchi. L'impianto d'irrigazione non funziona da anni e nonostante le proteste, il Campidoglio non ha ancora provveduto a ripararlo.

I problemi che si sommano

"Per il 2020 sono stati stanziati dei fondi per la villa – ricorda Laura Anastasi – si parla di circa 200mila euro. Nel frattempo però i problemi si sommano". Il recente incendio al chiosco ed al magazzino degli attrezzi ha aggiunto ulteriore degrado al prezioso parco dell'Appio Latino Il problema si è andato ad aggiungere alle fontane spente, alla voragine apertasi a ed al progressivo depauperamento del patrimonio verde.

Il varco segnalato al Municipio

Alcuni problemi però potrebbero essere evitati. "Noi abbiamo ripetutamente segnalato l'effrazione di una sbarra di ferro, situata a ridosso dell'ingresso che sta tra via De Cesare e via Appia Nuova. La prima segnalazione l'ho fatto personalmente al Municipio ad inizio luglio, l'ultima qualche settimana fa. E' anche pericolosa quella sbarra, perchè è stata divelta ad altezza d'uomo ed i bambini potrebbero ferirvisi". Oltrettutto crea un varco che, i vandali, hanno imparato a sfruttare.