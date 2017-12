Alberone, voragine in via Baccarini: chiusa la strada

Mancava in via Baccarini. Nel territorio dell'ex Municipio IX, le voragini continuano ad aprirsi con preoccupante regolarità. Nel corso degli ultimi anni, se ne sono contate un'infinità. Da via Genzano a via Forfiocca, passando per via Tuscolana e via Nocera Umbra, tutto il territorio ne è stato interessato. L'ultima, in ordine di tempo, è quella di via Baccarini.

Cause da appurare

La strada, che attraversa l'Alberone nella parte interna del quartiere, è stata transennata, modificando la viabilità ed i percorsi delle linee di trasporto pubblico. "Dalle prime analisi di Acea non ci sono perdite nel sottosuolo – ha fatto sapere l'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Vivace – Non avendo quindi accertato le origini dello sgrottamento abbiamo deciso, in concerto con vigili del fuoco e polizia locale, di chiudere la carreggiata per effettuare i lavori esplorativi".

Iniziano i lavori

Il prossimo passaggio, consiste nell'aprire la voragine. Se ne occuperanno le ditte municipali, che avranno così la possiblità di accertarne l'entità e le cause che l'hanno ingenerata. Finchè queste informazioni non saranno acquisite, "non sarà possibile dare tempi certi sulla riapertura" avverte l'assessore che, consapevole dell'avvicinarsi delle festività natalizie e dei disagi che comporterà questa chiusura, promette il massimo impegno "per riportare tutto alla normalità nel minor tempo possibile". La priorità resta però garantire la sicurezza dei cittadini, quindi occorre capire le dimensioni e le ragioni che hanno causato la voragine.

Modifiche viabilità e trasporto pubblico

Per quanto riguarda le conseguenze sulla viabilità e sul trasporto pubblico, via Baccarini è stata chiusa nel tratto compreso tra Circonvallazione Appia e via Michele Amari. Sospeso il transito dei mezzi ATAC, con modifica itinerario della linea 87 che percorrerà, in alternativa e provvisoriamente, l'itinerario del 628. Per quanto riguarda il traffico veicolare, "da Circonvallazione Appia potrà auto e scooter potranno riprendere l'accesso su via Baccarini passando da via Paolo Paruta.