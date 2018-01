Villa Fiorelli, si apre un'altra voragine: si complica l'accesso alla Tangenziale

Da Mercoledì 3 gennaio un nuovo cratere si è aperto nella zona di Villa Fiorelli. Questa volta ed esserne interessata è via Savona. Si tratta di una parallela di via Alghero, attualmente transennata a causa di un'altra profonda voragine. Si complica in tal modo l'accesso alla Tangenziale Est.

Disagi per la viabilità

"La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, anche della viabilità – ha ribadito l'assessore municipale ai lavori pubblici Salvatore Vivace – ma sconsigliamo di passare in quel tratto, soprattutto a partire dall'8 gennaio". E' quella la data in cui riapriranno le scuole. "Abbiamo chiuso due arterie viarie molto frequentate e qualche problematica di traffico ci sarà – ha riconosciuto la presidente Monica Lozzi – tuttavia è necessario sopportarlo per fare in modo che i lavori siano eseguiti in sicurezza ed in maniera definitiva".

Un avvallamento sospetto

Nel frattempo, il Municipio è al lavoro per comprendere se le due voragini sono collegate tra loro, visto che le strade ad esserne interessate sono vicine e parallele tra loro. "Abbiamo notato un altro avvallamento su via Voghera – ha dichiarato l'assessore Vivace – verificheremo quindi anche l'entità di quello".

Il manufatto romano

Intanto si fa strada una suggestiva possibilità. Il manufatto romano che s'intravede nell'ampio cratere scavato in via Alghero, potrebbe trattarsi di ciò che resta del Circo Varriano. Un'opera antecedente alla costruzione delle mura aureliane. Ipotesi da sottoporre alle verifiche che, in questi giorni, stanno interessando le due voragini.