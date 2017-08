Appio Tuscolano: un tappeto di foglie sopra l'ennesima voragine

In piazza Santa Maria Ausiliatrice sono presenti delle transenne. Si trovano sul lato di via Tuscolana e si fatica ad intuirne la ragione. Passando, semplicemente, è possibile osservare una panchina ed un tappeto di foglie secche.

Le testimonianze dei residenti

"Quelle transenne sono lì da almeno sei o sette mesi" spiegano i residenti. Nella stessa piazza, c'è un gazebo ed una fontanella ancora in funzione. Delle panchine e diversi tavolini dove gli abitanti s'incontrano, magari per una partita a carte. "Sotto quelle foglie – spiegano i presenti – c'è una buca". Un'insidia reale. "C'è una pedana, che ora non si vede perchè ci sono sopra le foglie – chiarisce un altro – sotto la pedana però c'è una voragine".

Una zona piena di cavità

Il problema non è di poco conto. E lo conferma l'assessore municipale ai Lavori Pubblici Salvatore Vivace. "E' vero, sono diversi mesi che le transenne sono state sistemate in piazza Santa Maria Ausiliatrice. Lì c'è una voragine – chiarisce – causata dallo sgrottamento di una cavità". Un fatto tutt'altro che insolito nella zona. "Non per niente lì vicino c'è via delle cave – ricorda Vivace – comunque la squadra che risolverà la questione in via Nocera Umbra, progetterà la soluazione adatta anche su Piazza Santa Maria Ausiliatrice. Noi – aggiunge l'assessore municipale ai Lavori Pubblici – abbiamo destinato dei fondi per intervenire sulle voragini. Se bastano quei soldi – promette – li useremo altrimenti chiederemo altri fondi". Nell'immediato, non sarebbe sbagliato segnalare l'insidia che si cela sotto alla montagna di foglie. E magari con l'occasione, si potrebbe provare anche a rimuoverle.