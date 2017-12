Arco di Travertino, la riqualificazione non parte: resta il monumento allo spreco

Il centro polifunzionale realizzato a ridosso delle metro Arco di Travertino resta chiuso. Completata da almeno quattro anni, l'opera è stata oggetto delle proposte più disparate. Il presidente Zingaretti voleva realizzarvi una Casa della Salute. L'ex presidente municipale Susi Fantino, aveva suggerito invece di installarvi una biblioteca. Ma dei seimila metri quadrati che compongono la superficie, non si è fatto più niente.

I tentativi falliti

Sotto le bellissime coperture in legno lamellare del centro polifunzionale, si erano spinte anche le telecamere di Striscia la Notizia. Senza tuttavia sortire gli effetti sperati. Vana è stata anche la sottoscrizione, firmata da cinquecento cittadini, con cui si puntava a far riaccendere i riflettori dall'ex Giunta Marino.

L'interessamento del Municipio

"Non vogliamo che quella struttura rimanga abbandonata" ha commentato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi che, sulla questione, ha recentemente incontrato anche una delegazione del Comitato di Quartiere. "Tramite l'università abbiamo presentato delle proposte al Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, che è proprietaria della struttura". L'opera è stata infatti realizzata a scomputo del parcheggio multipiano costruito vicino alla fermata metropolitana.

Polizia Locale e Asl

"La bozza che abbiamo presentato prevede di trasferirvi la polizia locale che ha bisogno di una sede unica. Al tempo stesso – ha spiegato la Minisindaca – abbiamo tenuto aperto l'interlocuzione con la Asl, per capire se è interessata alla struttura". Le proposte sono comunque rimaste nei cassetti ed il Municipio sembra avere le mani legate. "Servono milioni per riqualificare l'area e necessariamente c'è bisogno di un assist da parte del Comune". In assenza di un segnale chiaro, e delle risorse necessarie per uscire da quest'impasse, il centro polifunzionale resta un monumento allo spreco.