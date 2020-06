La raccolta degli ingombranti è a metà: nel piazzale resta una discarica

Discarica a cielo aperto in via Anzio, nel VII Municipio. A una settimana dalla raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti e dei materiali elettronici, il piazzale nel quartiere di Arco di Travertino è ancora sommerso da frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici vari.

Arco di Travertino, raccolta ingombranti a metà

Uno sversamento selvaggio: in via Anzio rifiuto ha richiamato rifiuto. Si perché alcuni materiali RAEE, arrivati al termine della raccolta straordinaria ‘Il tuo quartiere non è una discarica’ che domenica 14 giugno ha coinvolto i municipi dispari, sono rimasti a terra: da li il pellegrinaggio di quanti, senza recarsi nelle isole ecologiche più vicine e incuranti dell’assenza dei container di Ama, hanno scelto il piazzale di via Anzio per abbandonare di tutto.

Una discarica nel piazzale di via Anzio

Non solo apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici, ad una settimana dall’iniziativa straordinaria ad Arco di Travertino sono arrivati anche materassi, divani a tre posti e rifiuti vari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la raccolta straordinaria spetterà ancora ad Ama intervenire per rimuovere ingombranti e RAEE lasciati a terra: davanti alle finestre delle palazzine di zona.