Campanella amara al rientro dalle feste: banda del buco ruba pc nella scuola media

Campanella di rientro dalle feste di Natale amara per gli studenti di una scuola media di Arco di Travertino visitata dai ladri. Il furto è stato consumato all'Istituto Comprensivo Lewis Carroll di via Latina dove ignoti sono fuggiti dopo aver rubato alcuni personal computer.

La scoperta intorno alle 7:30 di martedì 7 gennaio da parte della collaboratrice scolastica che ha trovato un buco in una delle aule dove i ladri hanno rubato alcuni pc ed altre apparecchiature elettroniche.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Appio di Polizia a caccia di elementi utili a risalire agli autori del furto.