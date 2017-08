Via Tuscolana, dalla toppa al tappeto: ecco come cambia il rifacimento stradale

Una striscia stretta e lunga attraversa la via Tuscolana, all’altezza della Banca d’Italia. Lì, da martedì 22 agosto, sono al lavoro degli operai addetti alla manutenzione stradale. Stanno sistemando la consolare dove, alcuni giorni fa, ACEA aveva provveduto alla posa dei sottoservizi. Ora, come da regolamento scavi, sono partiti i lavori che saranno a carico della stessa azienda municipalizzata.

Lavori concertati e controllati

“I lavori delle società incaricate di gestire i sottoservizi, se vengono concertati e controllati da noi, come stiamo facendo dal primo giorno del nostro mandato, possono essere una risorsa per la manutenzione stradale” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Vivace. Anche perché, come fa notare l’assessore, si tratta “sempre di risorse pubbliche si tratta”. Sono “soldi ricavati dalle nostre bollette”. Ed in particolare da quelle voci “che sono dedicate proprio all’ammodernamento delle reti”.

Le fasi dei lavori

Trattandosi di soldi pubblici, l’obiettivo resta quello di garantire un risultato duraturo. “I lavori si stanno svolgendo in due fasi – spiega Vivace – la prima prevede la fresatura allargata sullo scavo di 13 cm eliminando binder e tappeto con il successivo loro rifacimento previa la stesura di una guaina impermeabilizzante”. Questa prima fase è stata già eseguita. “Il secondo step riguarda il rifacimento del cosiddetto tappetino di usura per tutta la carreggiata”. In una delle foto, si nota la misurazione del solco scavato nel vecchio asfalto. “Erano controlli sui centimetri fresati e sui prodotti posati”.

Il prossimo rifacimento stradale

Completati i lavori su via Tuscolana, nel tratto compreso tra via di Porta Furba e via di Santa Maria Ausiliatrice, si partirà con un altro rifacimento stradale. “Lunedì è previsto l’intervento in via Filippo Serafini” ricorda l’assessore”. Anche nel caso di Cinecittà Lamaro “si tratta di un’operazione di ripristino da parte dei Acea Areti che è stata concordata con l’assessorato municipale”.