Tor Fiscale, auto ribaltata all'incrocio dopo impatto con altra vettura: "Non fanno niente per metterlo in sicurezza"

Un nuovo incidente a Tor Fiscale. L’ultimo di una lunga serie in via Monte D’Onorio. Da tempo i residenti segnalano la pericolosità della strada. Soprattutto all’altezza dell’incrocio in via del Campo Barbarico.

Troppi incidenti

“Quello di giovedì è stato solo l’ultimo d’una serie di episodi che nel corso dell’ultimo anno si sono succeduti - ha raccontato Matteo Molle, un residente - Mi chiedo come sia possibile che un incrocio con una viabilità come quella non abbia alcun tipo di segnaletica ed a distanza di un anno non sia intervenuto nessuno per risolvere il problema”.

Una strada pericolosa

La strada, a doppio senso di marcia, è priva di marciapiede. Su un lato è consentito parcheggiare l’auto cosa che, evidentemente, restringe il sedime a disposizione di chi la percorre. Soprattutto, via Monte D’Onorio, risulta essere pericolosa per chi vi abita visto che, i cancelli delle palazzine, danno direttamente sulla strada.

L'interrogazione e l'assenza d'interventi

Sul tema è stata presentata anche un’interrogazione della Lega, nel Municipio VII. In quell’occasione alla presidente Lozzi ed alla sua giunta, a cui era stata ricordata sia la pericolosità dell’incrocio che degli accessi alle palazzine ubicate in sua prossimità, veniva chiesto se non ci fosse l’intenzione a realizzare una segnaletica orizzontale e verticale, “valutando anche l’opportunità di installare dei parapedonali”. A distanza di sei mesi dall’interrogazione, come sottolineato dal residente, non è stato eseguito alcun tipo di intervento.

L'ultimo incidente

Per quanto riguarda la cronaca,lo scorso 9 luglio, intorno alle ore 19, sono dovute intervenire sia le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale che i Vigili del Fuoco. In via del Campo Barbarico,all’altezza dell’intersezione con via Monte D’Onorio, una Citroen C3 ed una Fiat Panda sono venute a contatto per cause in via di accertamento con l'utilitaria italiana che ha terminato la propria corsa ribaltata. Ad avere la peggio un ragazzo di 27 anni, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale con delle lievi ferite.