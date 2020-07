Tor Fiscale, niente segnaletica stradale. La Polizia Locale boccia la richiesta del Municipio VII

Niente marciapiedi nè segnaletica. L’incrocio tra via del Campo Barbarico ed in via Monte d’Onorio, è pericoloso. Lo rilevano i cittadini che vi abitano che, in ragione degli incidenti di cui sono stati spettatori, da un paio d'anni stanno chiedendo alle istituzioni d’intervenire.

Un incrocio temuto

La percezione dei residenti non è però da tutti condivisa. Non tanto dall’amministrazione municipale che si è rivolta alla Polizia Locale. L’incrocio che giovedì 9 luglio è stato teatro d’una collisione tra due auto, con il conseguente ribaltamento d’una Fiat Panda, era già stato valutato. Dalle istituzioni di prossimità e dalla stessa Polizia Locale. E sono stati proprio i vigili a ritenere che, quel tratto di strada, risulti meno pericoloso di quanto siano portati a credere i suoi abitanti.

La richiesta del Municipio VII

Dopo l'uscita dell'articolo pubblicato sabato 11 luglio, Monica Lozzi, minisindaca del Municipio VII, ha voluto precisare che l’ente locale si era già attivato. In effetti il 4 marzo 2019 l’assessore alla Mobilità Salvatore Vivace, avendo verificato l’assenza di segnaletica verticale ed orizzontale, si era rivolto ai Vigili Urbani. Al Comando VII Gruppo Tuscolano era stato chiesto se fosse possibile emanare un'apposita disciplina di traffico che prevedesse segnaletica di stop e di precedenza. “La risposta della Polizia Locale - ha fatto sapere il Municipio - si è soffermata sull’esiguo numero di incidenti avvenuti negli ultimi 4 anni, eventi che rendevano l’osservanza delle norme del Codice della Strada sufficienti a garantire la condizione di percorribilità veicolare”.

Basta la prudenza

La Polizia Locale, si legge nella nota di con cui nell'aprile 2019 ha risposto al Municipio, “per esaminare il tasso di incidentalità all’intersezione”, ha provveduto a consultare il Reparto di Infortunistica stradale. A seguito delle verifiche “ è emerso che nel periodo compreso dal 1 gennaio 2015 al 3 aprile 2019 sono avvenuti 4 incidenti stradali con soli danni alle cose”. Uno all’anno.

Nel ricordare quindi che “si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra salvo diversa segnalazione” la Polizia Locale ha ritenuto che il rispetto delle norme sia “sufficienti a garantire la condizione di percorribilità veicolare, in assenza di specifica disciplina di traffico”. In altre parole, se si vogliono evitare incidenti tra via del Campo Barbarico e via Monte d’Onorio, basta guidare con prudenza.

Il suggerimento dei Vigili

E la sicurezza dei pedoni? Per loro, ma anche per gli automobilisti, la Polizia Locale suggersce “non di intervenire solo sulle vie indicate” ma di farlo “nella zona più ampia” che è carente d’infrastrutture urbanistiche, come i marciapiedi, finalizzati a migliorare la sicurezza di chi percorre la zona di Tor Fiscale. Operazione più complessa, quindi, della semplice sistemazione d’un segnale di stop o di precedenza.