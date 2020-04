Arco di Travertino, con la strada deserta è partito il restyling di via Tuscolana

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Tuscolana. L’intervento, partito all’altezza dell’Arco di Travertino, seguirà nel tratto che è destinato ad accogliere la prosecuzione dell’attuale ciclabile.

Al via i lavori

“Ci stiamo portando avanti in vista del ritorno alla normale attività del Municipio e per questo ringrazio il Dipartimento Lavori pubblici perché, la via Tuscolana, è una strada di grande scorrimento e dunque di competenza comunale” ha riconosciuto Monica Lozzi. La presidente del Municipio VII, attraverso i propri canali social, ha postato un video che ritrae gli operai impegnati sul nuovo cantiere.

I lavori in corso sono il preludio ad un restyling che interessa la consolare nel tratto compreso tra Porta Furba e via delle Cave. Lì sarà infatti realizzata la seconda parte della ciclabile Tuscolana che prevede un ulteriore prolungamento fino all’omonima stazione ferroviaria. Quest’ultimo lotto, ancorchè progettato, non è però ancora andato a bando.

L'intervento in corso

“L’intervento in atto su via Tuscolana prevede la fresatura ed il rifacimento del tappetino d’asfalto in direzione Roma, con pulizia e messa in sicurezza dossi pericolosi sul tracciato stradale in corsia esterna – ha chiarito l’assessore municipale Salvatore Vivace – dopodichè partirà un intervento speculare, nel senso opposto di marcia. I lavori, la cui durata complessiva è stimata in tre giorni, impegneranno diversi tratti nella zona dell’arco di Travertino, per un totale di circa 3000 metri quadrati”.

Il rischio voragine

A poca distanza da dove sono gli operai stanno rimuovendo il tappetino d’asfalto, sono previsti anche altri interventi. Non si tratta, in quel caso, di creare un corridoio dedicato alla mobilità sostenibile. Né di procedere, come sta avvenendo in questi giorni, ad interventi di manutenzione ordinaria. Al contrario il cantiere atteso ormai da oltre due anni, riguarda la riapertura di via del Mandrione. La strada infatti, spesso utilizzata dagli automobilisti in alternativa alla via Tuscolana, è dal febbraio del 2018 è chiusa al transito veicolare.

I lavori su via del Mandrione

Indagini geologiche condotte nel corso del 2018 hanno mostrato l’esistenza di un vasto reticolo caveale sovrapposto. “Erano rimasti solo pochi centimetri a separare il manto stradale dalla sommità della grotta” ha spiegato Salvatore Vivace l’assessore Municipale ai Lavori pubblici. Per prevenire il formarsi di un’estesa voragine è stato necessario predisporre un elaborato progetto. “Il Dipartimento Lavori Pubblici ha già approvato definitivamente il progetto di risanamento delle cavità. Ritengo che entro l’estate possano quindi partire i lavori che non credo dureranno molto. L’aver chiuso la strada prima del formarsi della voragine, ha limitato i danni”. Sarà quello l’ultimo tassello nel mosaico di lavori previsto nel tratto di via Tuscolana che lambisce l’Arco di Travertino. Il restyling, che in una successiva fase comporta anche l’inserimento di una ciclabile, è già iniziato.

