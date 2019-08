Entra nel parcheggio del Ministero dei Beni Culturali e danneggia le auto

E' entrato nel parcheggio in uso al Ministero dei Beni Culturali, in piazza Santa Croce in Gerusalemme, e ha iniziato a danneggiare le autovetture in sosta. All'arrivo degli agenti del Reparto Volanti, allertati grazie alla segnalazione al numero unico di emergenza, il 26enne li ha aggrediti con calci e pugni.

E' successo intorno alle 19 di ieri, 7 agosto. Accertato che il ragazzo era agli arresti domiciliari, il 26enne è stato arrestato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per il reato di danneggiamento.