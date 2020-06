Si lava nuda in strada ad una fontanella, virali le immagini sul web

Una donna nuda, alle 10 di questa mattina, si è lavata ad una fontanella appena riattivata in via Giuseppe Siccardi, angolo via Carlo Felice, a pochissima distanza dalla Basilica di San Giovanni in Laterano e da Porta Maggiore.

Lo testimonia un video girato da un cittadino che in poco tempo è diventato virale sul web. Sul caso è intervenuto con un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina.

"Non è possibile assistere a questa vergogna nel centro di Roma senza alcun controllo da parte dell'Amministrazione a guida Raggi con il Sindaco che, invece di preoccuparsi di evitare che cittadini e turisti assistano a questi eventi, lancia i soliti spot senza risolvere i problemi. - si legge nella nota - Rammentiamo che lo 'spettacolo indecoroso', se così si può chiamare ed a cui hanno assistito i cittadini sbigottiti, è accaduto anche a pochissimi metri dal palazzo Inps occupato di via Santa Croce in Gerusalemme che, oltre a non essere stato sgomberato, è il luogo dove si organizzano dei rave party a spese della collettività, come quello di Capodanno tollerato da Raggi e compagni di sinistra, ed ha avuto la riattivazione dell'energia elettrica da parte dell'elemosiniere del Vaticano. Presenteremo una interrogazione urgente al Sindaco per sapere se intende attivarsi per tutelare anche i cittadini che pagano le tasse e chiedere quali iniziative intende intraprendere per debellare questi atteggiamenti vergognosi".