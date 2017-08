Via Statilia, albero caduto nel parco: "Riqualificato solo quattro anni fa"

Questa notte è caduto un albero nel parco di via Statilia. Non vi sono stati danni a cose o persone, perchè il tronco e i rami sono precipitati dentro l'area verde, a ridosso delle rovine archeologiche. Il quadrante interessato è stato recintato.

"Avevamo più volte denunciato la condizione infame in cui versa l'area verde riqualificata solo 4 anni fa - denuncia il consigliere di FdI, Stefano Tozzi - dal Comune nessuna risposta. Ecco i risultati. I tecnici stamattina al sopralluogo affermano che la terra è troppo secca. Peccato che li ci sia un impianto di recupero delle acque fuori uso che, malgrado i nostri solleciti a ripararlo, non funzionando non ha consentito di mantenere il verde in condizioni da città civile. Roma deve risorgere".

Ieri è caduto un altro albero invece in via Campania, proprio all'ingresso del liceo scientifico Righi. Nella caduta il tronco ha danneggiato due auto in sosta. I vigili hanno chiuso la strada.