Auto ferma in strada con le quattro frecce accese da 24 ore, nessuno la rimuove

Si è fermato sulla sede stradale davanti una rampa per il carico e scarico di una magazzino di prodotti per la casa. Con le quattro frecce accese è però rimasta ferma sulla carreggiata, intralciando il traffico da quasi 24 ore. L'atipica situazione in via Satrico, a San Giovanni.

Secondo quanto si apprende la Smart è stata lasciata ferma in strada intorno alle 13:00 di giovedì 9 luglio e mentre scriviamo, sono le 11.30, è ancora lì. Con la parte posteriore ad intralciare una rampa per il carico e scarico da cui si accede ai locali sotterranei di un magazzino di prodotti per la casa, decine sono state le segnalazioni agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Una "sosta selvaggia", dovuta presumbilmetnte ad un guasto alla vettura, che ha però determinato delle difficoltà anche per i furgoni in entrata ed uscita dalla rampa. Così tanto da essere spostata a mano da quattro persone al fine di liberare il passaggio.

Passano le ore ma la Smart rimane ferma sulla strada, segnalati ai vigili urbani ed alla Polizia Stradale, secondo quanto si apprende la vettura è risultata in regola ma mentre scriviamo l'articolo, è ancora ferma sulla sede stradale, senza le quattro frecce accese, presumibilmente a causa delle batterie scariche della citycar.