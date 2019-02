Buon compleanno Sant'Egidio: in migliaia a San Giovanni per il cinquantunesimo anniversario

Sabato 9 febbraio la basilica romana di San Giovanni in Laterano si è riempita di fedeli. In tanti sono accorsi per festeggiare la conclusione del cinquantesimo anniversario della Comunità di Sant'Egidio.

Ponti di salvezza

Nata nel febbraio del 1968 a Roma da un gruppo di liceali che, con Andrea Ricciardi, volevano cambiare il mondo, la Comunità ha progessivamente raggiunto tutti gli angoli del pianeta. "La Comunità ha costruito ponti di salvezza e dialogo con tutti – ha ricordato il Cardinale Vicario Angelo De Donatis nella sua omelia – Si è chinata sull'uomo ferito nelle periferie e ha offerto reti di amicizia e solidarietà".

Sant'Egidio e Roma

La storia della Comunità si intreccia fortemente a quella della Capitale, dove ha avuto origine. Il nome stesso è stato preso dal monastero di Trastevere dove, ormai 51 anni fa, i primi volontari cominciarono ad incontrarsi. Oggi è una realtà presente in tutti i continenti. Ma, come ha ricordato il sui presidente Marco Impagliazzo, Sant’Egidio “ama molto Roma, la sua gente e le sue periferie".

Sant'Egidio e le periferie

Lo stesso pontefice, proprio in occasione del cinquantesimo anniversario, ha affidato una particolare missione alla Comunità di Sant'Egidio. E' quella di "ritessere pazientemente il tessuto umano delle periferie, che la violenza e l’impoverimento hanno lacerato; di comunicare il Vangelo - ha dichiarato Papa Francesco - attraverso l’amicizia personale; di mostrare come una vita diventa davvero umana quando è vissuta accanto ai più poveri; di creare una società in cui nessuno sia più straniero. È la missione di valicare i confini e i muri per riunire". A partire appunto dalle periferie, a Roma come in ogni angolo del pianeta.