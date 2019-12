Dino Impagliazzo premiato al Qurinale, lo "chef dei poveri" nominato Commendatore da Mattarella

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per la sua preziosa opera di distribuzione di pasti caldi e beni di prima necessità ai senzatetto presenti in alcune stazioni ferroviarie romane". C'è anche Dino Impagliazzo fra i premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una onoreficenza al merito quale esempio civile da seguire.

Conosciuto come "lo chef dei poveri" Dino Impagliazzo ha 89 anni ed è un ex Dirigente Inps in pensione. Già intervistato da RomaToday, Impagliazzo ha cominciato molti anni fa preparando dei panini per i senzatetto della stazione Tuscolana di Roma. La portata del suo impegno sociale è cresciuta, grazie all’aiuto di familiari, vicini e parrocchie, finché nel 2006 ha fondato l’Associazione (che dal 2015 si chiama Romamor) che riunisce circa 300 volontari e garantisce pasti per oltre 250 persone al giorno grazie a prodotti alimentari invenduti o in prossima scadenza, che riceve gratuitamente da negozi, supermercati o dalla grande distribuzione.

L’attività dell’Associazione consiste principalmente nel confezionamento e nella distribuzione nei piazzali, o sotto le tettoie delle stazioni ferroviarie di Tuscolana e Ostiense di pasti caldi. Per l’approvvigionamento dei viveri si avvale degli aiuti del Banco Alimentare del Lazio, della Comunità di S. Egidio, dei panifici, dei mercati e supermercati di zona e di altri occasionali donatori.

L’Associazione distribuisce anche vestiario, calzature e materiale per l’igiene personale e fornisce un aiuto per facilitare l’approccio con gli uffici pubblici per tutte le problematiche afferenti alla residenza, assistenza sanitaria, assistenza legale, avvio ad attività lavorativa, tipiche delle persone senza fissa dimora e comunque in difficoltà.