San Giovanni: donna trovata morta in casa

Una donna è stata trovata morta in un appartamento a San Giovanni. La scoperta intorno alle 11:00 di mercoledì 5 giugno. Intervenuti nell'abitazione di via Monza i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora, una 83enne.

Trovata con una ferita alla testa, secondo le prime ricognizioni medico-investigative sul cadavere trovato riverso a terra all'interno della casa dai soccorritori, le stesse sono compatibili con una caduta in terra per un possibile malore improvviso.

Ad allertare i soccorsi la figlia 46enne dell'anziana. Arrivati sul posto i soccorritori hanno impiegato non poco ad entrare in casa. La porta era stata chiusa dall'interno dalla figlia dell'anziana.

Dopo inutili tentativi di convincere la donna ad aprire la porta, sono stati i Vigili del fuoco a forzare l'ingresso. La figlia della donna, che avrebbe telefonato al 112, ha subito lasciato l'abitazione tra le urla e si è allontanata volontariamente. Al momento risulta ancora irreperibile.