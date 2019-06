Re di Roma, incendio all'alba: brucia appartamento al primo piano

Alba di fuoco a Re di Roma. Un incendio si è infatti sviluppato, poco prima delle 6, in via Suessola, traversa dell'Appia, tra la Basilica di San Giovanni e Piazza Re di Roma. A bruciare un appartamento posto al primo piano in un palazzo di sette. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco che ha iniziato l'opera di spegnimento delle stanze coinvolte dalle fiamme evitando il propagarsi dell'incendio in altre stanze. Durante l'opera di spegnimento dell'appartamento è stato evacuato l'edificio. Non si registrano feriti o intossicati. L'appartamento al momento è inagibile.